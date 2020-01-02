Россиянина Шварцмана назвали лучшим молодым гонщиком 2019 года

Портал Formula Scout, освещающий выступления пилотов в младших сериях, составил список лучших молодых гонщиков по итогам сезона-2019. На первой строчке расположился российский гонщик Роберт Шварцман, который стал чемпионом Формулы-3. В 2020 году 20-летний Шварцман будет выступать в Формуле-2, где его напарником по команде Prema будет 20-летний Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Второе место в списке занял Ник де Врис, ставший чемпионом Формулы-2, а замкнул тройку Юри Випс, сражавшийся со Шварцманом за титул в Ф-3.

Француз Антуан Юбер, который погиб в результате аварии на этапе Формулы-2 в Спа, занял седьмое место. Замкнул десятку серебряный призёр сезона Ф-2 Николас Латифи, который в 2020 году будет выступать за «Уильямс» в Формуле-1.

