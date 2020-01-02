Хэмилтон посетовал на неоправданно завышенную стоимость участия в младших сериях
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетовал, что молодым пилотам сложно пробиться в Формулу-1 по причине высокой стоимости участия в младших сериях. 34-летний Хэмилтон, шестикратный чемпион мира, выступает в Ф-1 с 2007 года, после того как стал чемпионом GP2 в сезоне-2006. За год до этого он победил в Евросерии Формулы-3.
«Автоспорт уже не тот, что раньше. Посмотрите на Формулу-3. Нет уже и Формулы-Рено, которая была важной ступенькой (на пути в Ф-1. — Прим. «Чемпионата»).
Стоимость участия в GP3 и GP2 (Формула-3 и Формула-2 соответственно. — Прим. «Чемпионата») постоянно увеличивается, а в этом нет необходимости. Даже в картинге становится всё дороже участвовать, хотя это тоже необязательно», — приводит слова Хэмилтона GP Blog.
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