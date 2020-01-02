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Квят рассказал, как новые правила изменят Формулу-1

Квят рассказал, как новые правила изменят Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят рассказал, как, по его мнению, может измениться ситуация в чемпионате с переходом на новый регламент в сезоне-2021. По его мнению, 2021 год напомнит 2014-й, когда у «Мерседеса» в первый сезон действия нового регламента на моторы было гигантское превосходство над конкурентами.

«2021-й во многом может быть похож на 2014-й. В первые два сезона отрыв лидеров может возрасти, а затем вновь начнёт уменьшаться», — приводит слова Квята GP Blog.

При этом, по словам россиянина, не стоит ожидать, что расклад сил в чемпионате серьёзно изменится.
«Новые правила не возымеют немедленного эффекта. На такие вещи требуется время», — добавил он.

Сезон-2020 Квят проведёт в составе команды «Альфа Таури», бывшей «Торо Россо», а его напарником будет француз Пьер Гасли.

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