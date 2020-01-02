Норрис порадовался, что «Макларен» «начал всё с нуля» в 2019-м

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал о причинах прогресса команды, которая в 2019 году заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, отыграв сразу две позиции по сравнению с 2018 годом. В сезоне-2018 за «Макларен» выступали двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн, а затем их сменили Норрис и Карлос Сайнс.
«Одним из самых главных моментов стало то, что нам удалось начать всё с нуля. Новые гонщики, новые люди в команде, новое руководство в лице Андреаса (Зайдля. — Прим. «Чемпионата»).
В команде произошли перемены, которые позволили освежить обстановку. В то же время перед сезоном мы по понятным причинам не завышали ожиданий, учитывая, что последние сезоны сложились для команды так плохо», — приводит слова Норриса GP Today.
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