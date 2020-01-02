Лаппи стал пилотом «М-Спорт» в WRC

Финский гонщик Эсапекка Лаппи, который вынужден был искать новую команду на сезон-2020 вследствие ухода «Ситроена» из чемпионата, подписал контракт с коллективом «М-Спорт», за который будет выступать вместе с Теему Суниненом и Гусом Гринсмитом. Лаппи и Сунинен выступят на всех 13 этапах сезона, а Гринсмит проведёт девять ралли.
«Мы приступаем к тестам на этой неделе. Очень интересно испытать новую машину Fiesta. Надеюсь, мне удастся продемонстрировать неплохие результаты», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.
В сезоне-2019 28-летний Лаппи заработал 83 очка и занял десятое место в личном зачёте. Его лучшим результатом стали три вторых места, на которых он финишировал на ралли Швеции, Финляндии и Турции.
Ралли Монте-Карло, первый этап нового сезона WRC, пройдёт с 23 по 26 января.
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