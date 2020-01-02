Вольф: наши рекорды останутся лишь на странице в «Википедии»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своём отношении к доминированию немецкой команды в чемпионате.
«То, что нам удалось побить рекорд и выиграть шесть титулов подряд, это что-то сюрреалистичное. У меня нет такого ощущения. Никто из нас не считает, что мы хотя бы немного приблизились к героям прошлых лет. Когда находишься внутри, не можешь просто расслабиться с мыслью о том, что побил рекорд.
Думаю, что однажды мы сможем сказать себе, что оставили след в нашей эпохе. Но в итоге я начинаю думать реалистично. Это никого не волнует. Наши рекорды останутся лишь на странице в «Википедии». После нашего ухода придут новые герои», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.
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