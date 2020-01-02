Леклер: есть не только я и Макс Ферстаппен
Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что в Формуле-1 в последние годы появилось много молодых талантливых гонщиков. По словам Шарля, в ближайшие годы ему будеи крайне тсжело выигрывать из-за высокой конкуренции.
«Будущее чемпионата мира выглядит более чем безоблачным. Есть не только я и Макс Ферстаппен. В чемпионате появилось целое поколение больших талантов. Такие парни, как Пьер Гасли, Джордж Расселл и Александер Албон, — отличные примеры. В ближайшие годы выигрывать будет невероятно сложно, но я сделаю всё возможное, чтобы их опередить», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.
По итогам сезона-2019 Шарль Леклер занял четвёртое место в личном зачёте, опередив своего напарника, Себастьяна Феттеля.
Читайте также
- 2 января 2020
-
20:40
-
19:42
-
18:27
-
16:05
-
15:12
-
13:52
-
12:42
-
11:36
-
10:25
-
09:49
-
09:00
- 1 января 2020
-
14:53
-
14:48
-
13:54
- 31 декабря 2019
-
22:16
-
20:37
-
19:45
-
18:58
-
18:12
-
16:00
-
14:30
-
12:04
-
11:30
-
10:00
-
00:43
- 30 декабря 2019
-
23:57
-
22:58
-
21:56
-
20:53
-
19:57
-
18:27
-
17:31
-
16:00
-
15:22
-
14:30
Партнерский контент