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Леклер: есть не только я и Макс Ферстаппен

Леклер: есть не только я и Макс Ферстаппен
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что в Формуле-1 в последние годы появилось много молодых талантливых гонщиков. По словам Шарля, в ближайшие годы ему будеи крайне тсжело выигрывать из-за высокой конкуренции.

«Будущее чемпионата мира выглядит более чем безоблачным. Есть не только я и Макс Ферстаппен. В чемпионате появилось целое поколение больших талантов. Такие парни, как Пьер Гасли, Джордж Расселл и Александер Албон, — отличные примеры. В ближайшие годы выигрывать будет невероятно сложно, но я сделаю всё возможное, чтобы их опередить», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.

По итогам сезона-2019 Шарль Леклер занял четвёртое место в личном зачёте, опередив своего напарника, Себастьяна Феттеля.

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