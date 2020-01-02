Леклер: есть не только я и Макс Ферстаппен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что в Формуле-1 в последние годы появилось много молодых талантливых гонщиков. По словам Шарля, в ближайшие годы ему будеи крайне тсжело выигрывать из-за высокой конкуренции.



«Будущее чемпионата мира выглядит более чем безоблачным. Есть не только я и Макс Ферстаппен. В чемпионате появилось целое поколение больших талантов. Такие парни, как Пьер Гасли, Джордж Расселл и Александер Албон, — отличные примеры. В ближайшие годы выигрывать будет невероятно сложно, но я сделаю всё возможное, чтобы их опередить», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.



По итогам сезона-2019 Шарль Леклер занял четвёртое место в личном зачёте, опередив своего напарника, Себастьяна Феттеля.