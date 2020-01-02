Риккардо: не думаю, что я лишь девятый пилот на стартовой решётке

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги минувшего сезона. В дебютном сезоне во французской команде австралиец занял девятое место в общем зачёте. По словам Риккардо он уверен, что способен на большее.

«В целом, сезон получился не лучшим. Не думаю, что я лишь девятый пилот на стартовой решётке. Не обращаю внимание на результат, потому что уверен, что я лучше. Хочу ли я быть девятым по итогам сезона на протяжении следующих пяти лет и оправдывать себя тем, что я лучше? Нет, не вижу себя на девятом месте.

Что касается соперничества с Хюлькенбергом, то если бы у него было 100 очков, я был бы очень разочарован. Но я знаю, что у меня 54 очка, а у него 37, так что я не могу быть недовольным», — приводит слова Риккардо Crash.