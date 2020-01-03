Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Скандал вокруг бывшего генерального директора «Рено» Карлоса Гона продолжает разгораться. Напомним, 31 декабря 2019 года экс-функционер французского производителя сбежал из под домашнего ареста и покинул территорию Японии. Предположительно ему удалось это сделать, спрятавшись в футляре для музыкальных инструментов.
После оказалось, что Гон прибыл в Ливан, гражданином которого он и является. Тем не менее, правительство Японии не намерено оставлять Карлоса, обвиняемого в финансовых махинациях, на свободе. Правоохранительные органы страны подали заявление в Интерпол. Международная организация выдала ордер на арест Гона и ливанские власти уже получили соответствующий запрос, сообщает The Guardian.
Но пока не совсем понятно, предпримут ли в ближневосточной стране какие-либо санкции в отношении Гона. Между Ливаном и Японией нет двустороннего договора о выдаче преступников.
Гон уже успел заявить, что члены семьи не помогали ему покидать территорию Японии. Также не исключено, что в скором времени Карлос попытается бежать во Францию. Заместитель министра экономики этой страны уже отметил, что Франция не выдаёт своих граждан и это правило будет касаться и Карлоса Гона.
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