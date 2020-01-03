Вольф признал вклад Шумахера в титулы «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул вклад Михаэля Шумахера в успехи команды, которая не отдаёт соперникам ни одного титула начиная с сезона-2014.

Шумахер, семикратный чемпион Формулы-1, выступал за «Мерседес» с 2010 по 2012 год и при поддержке руководителя автоспортивного подразделения компании Норберта Хауга пролоббировал увеличение бюджета с 2013-го и далее, когда руководителем стал Вольф.

«Во многом благодаря Михаэлю «Мерседес» стал успешным. Нашей истории успеха не получилось бы, если бы не видение Норберта, звездой команды которого был Михаэль. Изменение восприятия нашего проекта в глазах совета директоров состоялось в конце 2012-го — начале 2013-го», — приводит слова Вольфа GP Blog.