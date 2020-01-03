В «Рейсинг Пойнт» рассказали, что удалось сделать благодаря деньгам Стролла

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, какие перемены произошли в команде благодаря приходу консорциума во главе с миллиардером Лоуренсом Строллом, чей сын Лэнс Стролл является одним из призовых пилотов коллектива. Стролл-старший спас команду из Сильверстоуна, выступавшую до этого под названием «Форс Индия», от банкротства в середине сезона-2018.

«Мы серьёзно прибавили. Мы оптимизировали CFD (расчёты при помощи методов вычислительной гидродинамики. — Прим. «Чемпионата») — думаю, по этому показателю мы уже вышли на уровень остальных. Мы улучшили дела на производстве, наняли новых сотрудников», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.

В сезоне-2019 «Рейсинг Пойнт» занял седьмое место в Кубке конструкторов, заработав 73 очка. Стролл закончил год с 21 очком, а его напарник Серхио Перес заработал 52 очка.