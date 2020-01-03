Джовинацци могли выгнать из «Альфа Ромео» из-за аварии на Гран-при Бельгии

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что Антонио Джовинацци, разбивший машину на Гран-при Бельгии, рисковал из-за этого лишиться места в команде на сезон-2020. Итальянский гонщик попал в аварию на последних кругах гонки в Спа, занимая девятое место.
«Авария стала большим шоком для всех в команде, потому что у нас была хорошая возможность заработать очки. Антонио отыграл позиции, но на одном из последних кругов попал в аварию.
У нас была тяжёлая беседа с Антонио. Такие вещи могут стать определяющими в карьере. Мы обсуждали его будущее. Но он правильно отреагировал.
Как по мне, очень важно было то, как отреагировал Антонио в Монце. Он справился с давлением и проделал хорошую работу», — цитирует Вассёра Motorsport.
На Гран-при Италии Джовинацци стал девятым. Лучший результат в сезоне он показал в Бразилии, где стал пятым. Всего на его счету 14 очков, а его напарник Кими Райкконен заработал 43 очка.
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