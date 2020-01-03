Абитебуль заявил о лидерстве «Рено» в плане подготовки к сезону-2021

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что его подопечные опережают всех конкурентов в том, что касается подготовки к сезону-2021. Напомним, в 2021 году в Формуле-1 состоится переход на новый регламент.
«Нет ни одной команды, которая смотрела бы на 2021-й так, как смотрим на него мы. Не думаю, что есть хотя бы одна команда, которая в плане 2021-го продвинулась бы так же далеко, как мы, — просто потому, что мы приняли решение таким образом перераспределить ресурсы на подготовку.
Но сезон-2021 не должен быть оправданием, если мы провалимся в 2020-м. Ожидаю, что мы выступим лучше, чем в 2019-м», — приводит слова Абитебуля Motorsport Magazine.
В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, пропустив «Мерседес», «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен».
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