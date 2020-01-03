В «Хонде» назвали Ферстаппена молодым Сенной

В «Хонде», поставляющей моторы «Ред Булл», провели параллели между 22-летним Максом Ферстаппеном и легендарным бразильским гонщиком Айртоном Сенной. Сенна, трёхкратный чемпион Формулы-1, с 1987 по 1992 год выиграл 32 гонки на машинах «Лотуса» и «Макларена», оснащённых моторами японского производителя.

«Мы в «Хонде» считаем его очень важной частью проекта. Он молод, но его пилотирование невероятно впечатляет. Такое впечатление, что мы видим молодого Сенну.

Макс отдаёт дань уважение «Хонде», он чувствует, что компания близка ему. Доказательством того, что он очень счастлив, стало то, что он указал на эмблему на подиуме в Австрии», — приводит слова управляющего директора «Хонды» в Формуле-1 Масаси Ямамото Autosport.

Ферстаппен, выиграв Гран-при Австрии, на подиуме указал пальцем на эмблему «Хонды» на своём комбинезоне, поблагодарив таким образом мотористов за двигатель.

