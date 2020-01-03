Команды Формулы-1 поздравили Михаэля Шумахера с 51-м днём рождения. Фото

Сегодня, 3 января, семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. Команды Ф-1 поздравили знаменитого гонщика с днём рождения посредством соцсетей.
«Желаем всего наилучшего Михаэлю Шумахеру в его день рождения», — написали в «твиттере» «Мерседеса».
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».
В «Феррари» опубликовали инфографику, в которой указано, что в составе итальянской команды Шумахер выиграл пять чемпионств, одержав 72 победы, завоевав 58 поулов, показав 53 быстрейших круга и 116 раз поднявшись на подиум.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» «Феррари».
В «Уильямсе» опубликовали фото Михаэля с братом Ральфом Шумахером, также выступавшим в Ф-1 и побеждавшим в гонках, но не ставшим чемпионом мира.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» «Уильямса».
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
- 3 января 2020
-
15:02
-
14:24
-
13:31
-
13:03
-
11:51
-
11:14
-
09:57
-
09:00
-
00:59
- 2 января 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:58
-
20:40
-
19:42
-
18:27
-
16:05
-
15:12
-
13:52
-
12:42
-
11:36
-
10:25
-
09:49
-
09:00
- 1 января 2020
-
14:53
-
14:48
-
13:54
- 31 декабря 2019
-
22:16
-
20:37
-
19:45
-
18:58
-
18:12
-
16:00
-
14:30
-
12:04
-
11:30