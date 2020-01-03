Команды Формулы-1 поздравили Михаэля Шумахера с 51-м днём рождения. Фото

Сегодня, 3 января, семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. Команды Ф-1 поздравили знаменитого гонщика с днём рождения посредством соцсетей.

«Желаем всего наилучшего Михаэлю Шумахеру в его день рождения», — написали в «твиттере» «Мерседеса».

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В «Феррари» опубликовали инфографику, в которой указано, что в составе итальянской команды Шумахер выиграл пять чемпионств, одержав 72 победы, завоевав 58 поулов, показав 53 быстрейших круга и 116 раз поднявшись на подиум.

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В «Уильямсе» опубликовали фото Михаэля с братом Ральфом Шумахером, также выступавшим в Ф-1 и побеждавшим в гонках, но не ставшим чемпионом мира.

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Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.