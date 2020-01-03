Участник «Дакара» из-за аварии выбыл из борьбы ещё до старта

Чешский автогонщик Мартин Коломы, известный по выступлениям в классе грузовиков, на «Дакаре»-2020 решил дебютировать в зачёте внедорожников. Однако во время официальных тестов Коломы неудачно приземлил машину после одного из прыжков, в результате чего получил травмы спины, и его доставили в госпиталь. Экипаж гонщика и его штурмана Иржи Стросса вынужден был сняться с соревнования.

«Компрессия третьего позвонка и трещины во втором. Сейчас они медики решают, что делать со мной дальше. Но всё будет хорошо. Спасибо всем за сообщения с поддержкой, они очень помогают», — написал гонщик в своём «твиттере».

«Дакар»-2020 стартует послезавтра, 5 января. Российская команда «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку четыре экипажа. Представлять страну в грузовом зачёте международного соревнования будут действующий чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, победитель ралли «Шелковый путь—2019» Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников.

Шибалов назвал главных конкурентов «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре»