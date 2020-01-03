Росси готов покинуть заводскую команду «Ямахи» ради продолжения карьеры в MotoGP

Многократный чемпион мира MotoGP легендарный Валентино Росси понимает, что в скором времени заводской команде «Ямахи» придётся принимать непростое решение. В 2021 году на два места в команде будут претендовать действующие пилоты Маверик Виньялес и сам Росси, а также гонщик клиентской команды «Ямахи» Фабио Куартараро, завершивший минувший чемпионат на две позиции выше Валентино.
Учитывая все обстоятельства, Росси заявил, что готов к выступления за команду-сателлит с 2021 года ради продолжения карьеры в MotoGP.
«Не вижу существенной разницы между заводской командой и клиентской. Конечно, предпочёл бы остаться на нынешнем месте, но на два места претендуют три пилота, так что здесь придётся подумать. Для меня Petronas не является плохой командой. Но говорить о чём-то преждевременно. Возможно, уйдёт Виньялес, а быть может, что-то поменяется у Куартараро. Чтобы прийти к какому-то пониманию, мне потребуется время до середины сезона. Также я пообщаюсь с руководством команды и узнаю их мысли по этому поводу.
Что касается завершения карьеры, в «Ямахе» утверждают, что не чувствуют себя заложниками моего решения. Они верят в мою конкурентоспособность. Это важно. Для пилотов большая роскошь и честь завершить карьеру по собственному желанию. Обычно нас ставят перед фактом», — приводит слова итальянца Motorsport.
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