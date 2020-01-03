Формула-1 посвятила пост в «Инстаграме» Михаэлю Шумахеру

Сегодня, 3 января, исполняется 51 год семикратному чемпиону мира Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. В этой связи пресс-служба Формулы-1 на своей странице в «Инстаграме» посвятила немцу пост. В социальной сети было опубликовано семь фотографий Шумахера. По одной из всех его чемпионских сезонов.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
Напомним, что первые два титула в карьере Шумахер завоевал в составе команды «Бенеттон». После этого он перешёл в «Феррари» и на пятый год пребывания в «Скудерии» сумел снова завоевать титул. После этого он ещё четыре года подряд становился чемпионом мира. Шумахер по-прежнему является рекордсменом по количеству титулов в Ф-1. В 2019 году к нему вплотную приблизился пилот «Мерседеса», действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон — шесть титулов.
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