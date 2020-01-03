Карякину во время технических проверок перед «Дакаром»-2020 пришлось разобрать машину

5 января в Саудовской Аравии стартует ралли-марафон «Дакар» 2020. В его преддверии команды проходят традиционные технические проверки. Так, команда Сергея Карякина Snag Racing успешно справилась с этой задачей.
«Административные и технические проверки мы прошли относительно быстро. Единственное замечание: нас заставили сделать более длинную проволоку на турбине, аргументировав это тем, что неудобно ставить пломбу. Пришлось разобрать машину, парни немного помучились с этим. В остальном всё прошло хорошо. Предварительные проверки мы прошли ещё в Марселе. Там были нарекания по топливной системе – мы поставили алюминиевую топливную рампу. И были вопросы к пломбе. Пломбу переделали, как они просили, но сейчас её снова попросили переделать. Больше никаких замечаний к нам не было», — приводит слова Карякина официальный сайт Snag Racing.
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