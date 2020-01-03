Сделка «Альфа Ромео» и спонсора Кубицы «Орлена» оценивается в € 10 млн

1 января 2020 года стало известно, что польский пилот Роберт Кубица стал резервным гонщиком «Альфа Ромео». Соглашение между гонщиком и Хинвилем стало возможным благодаря спонсорам Кубицы из нефтяной компании Orlen. По предварительным оценкам, Orlen заплатила «Альфа Ромео» столько же, сколько в минувшем году «Уильямсу». Сделка с Гроувом оценивалась примерно в € 10 млн. Соглашение Кубицы с «Альфа Ромео» рассчитано на несколько лет, но сроки сделки не уточняются.

В 2019 году Кубица смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года. Поляк выступал за «Уильямс» и принёс команде, занявшей последнее место в Кубке конструкторов, единственное очко, добытое в дождевой гонке в Германии.