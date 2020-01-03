Хэмилтон признал, что чувствовал давление из-за версии «Боттас 2.0»

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что на старте сезона ощущал давление из-за разговоров о новой версии Валттери Боттаса.
«В Мельбурне у меня получилась хорошая квалификация, но гонка была потеряна. У меня был повреждён болид, и я откатился назад. В целом первые пару этапов для меня всегда неидеальны. Гонки получаются средними, но я чувствовал давление из-за разговоров о версии «Валттери Боттас 2.0». Я думал, что счёт между нами 2:2. Мне необходимо было сохранять твёрдость духа. Я не мог себе позволить поддаться влиянию внешних факторов, но я тоже человек и мне сложно было не замечать некоторые детали», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
Напомним, по итогам сезона Боттас уступил Хэмилтону 87 очков.
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