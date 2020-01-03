Албон считает, что ему по силам опережать Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился мыслями о противостоянии с напарником по команде Максом Ферстаппеном. По его словам, ему вполне по силам опережать нидерландца.
«Всё возможно. Когда я хорошо прохожу поворот, то могу оказаться быстрее его в этом повороте на две-три сотые. Да, нужно справляться с таким вызовом, но ничего невозможного здесь нет. Просто ему очень комфортно в машине», — приводит слова Албона Nextgen-Auto.
Напомним, минувший сезон стал для Албона дебютным в Формуле-1. Год он начинал в составе «Торо Россо», но во время летнего перерыва был переведён в «Ред Булл». Следующий год станет для Албона первым полноценным в австрийской команде. Что касается Ферстаппена, то нидерландец по итогам сезона впервые в карьере стал третьим.
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