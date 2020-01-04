Албон: хотел бы, чтобы в Формуле-1 было больше пилотов из Таиланда

Пилот «Ред Булл» Александер Албон выразил надежду, что в Формуле-1 станет больше пилотов из Таиланда.
«Много раз бывал в Таиланде в прошлом году, и каждый раз я чувствую, что меня начинают узнавать всё чаще. Формула-1 привлекает гораздо больше внимания в Азии, но в Таиланде особенно, и это прекрасно.
Хотел бы, чтобы пилотов из моей страны в Формуле-1 было больше. Это великолепный спорт, думаю, что в Таиланде есть хорошие трассы и возможность пробиться в большой автоспорт. Но самые престижные соревнования по картингу проходят в Европе, куда очень дорого везти своего ребёнка. Однако есть небольшой прогресс. В Таиланде есть талантливые молодые парни, и, думаю, скоро мы увидим в пелотоне больше гонщиков из азиатской части планеты», — приводит слова Албона GPToday.
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