«Феррари» построит болид, более соответствующий стилю вождения Феттеля
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что болид следующего года будет сделан на основе предпочтений Себастьяна Феттеля.
«Мы разработаем болид, который лучше подойдёт стилю вождения Себастьяна Феттеля. С большим количеством прижимной силы на задней части машины. Отсутствие прижимной силы привело к увеличению скорости, но не сработало так, как мы надеялись. В итоге у Себастьяна получилось гораздо больше проблем с машиной, чем у Шарля Леклера, особенно в начале сезона. После летнего перерыва стало лучше, поскольку мы внесли изменения в болид.
Феттель лежит в основе нашего проекта. Он очень опытный и прекрасно знает команду. Его отзывы очень важны, а Леклер многому у него научился», — приводит слова Маттиа Бинотто GPBlog.
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