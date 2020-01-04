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«Феррари» построит болид, более соответствующий стилю вождения Феттеля

«Феррари» построит болид, более соответствующий стилю вождения Феттеля
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что болид следующего года будет сделан на основе предпочтений Себастьяна Феттеля.

«Мы разработаем болид, который лучше подойдёт стилю вождения Себастьяна Феттеля. С большим количеством прижимной силы на задней части машины. Отсутствие прижимной силы привело к увеличению скорости, но не сработало так, как мы надеялись. В итоге у Себастьяна получилось гораздо больше проблем с машиной, чем у Шарля Леклера, особенно в начале сезона. После летнего перерыва стало лучше, поскольку мы внесли изменения в болид.

Феттель лежит в основе нашего проекта. Он очень опытный и прекрасно знает команду. Его отзывы очень важны, а Леклер многому у него научился», — приводит слова Маттиа Бинотто GPBlog.

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