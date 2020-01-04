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F1 TV выпустила документальный сериал о Формуле-2

F1 TV выпустила документальный сериал о Формуле-2
Авто / Младшие серии 0

На сервисе F1 TV был опубликован документальный сериал из пяти частей, посвящённый Формуле-2, сообщает официальный сайт Формулы-1. Сериал носит название «F2: Chasing The Dream» — «В погоне за мечтой».

Формула-2 получила аналог сериала F1: Drive to Survive, который производился стриминговой платформой Netflix, где и транслировался. Первый сезон сериала, посвящённого Формуле-1, вышел в январе 2019 года и был посвящён сезону-2018.

Сериал о Формуле-2 имеет схожую структуру, а основной акцент в сезоне сделан на трагические события этапа в Бельгии, где погиб Антуан Юбер, а американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа получил тяжёлые травмы.

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