Нейрохирург: Шумахер сильно отличается от того человека, которого мы знали
Нейрохирург Никола Аччарри поделился мнением о состоянии здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.
«Воспринимаю эти слова с осторожностью, поскольку очень мало информации. Понятно, что, размышляя о состоянии чемпиона через шесть лет после инцидента, нужно понимать, что он сильно отличается от того человека, которого мы знали. Его органы, мышцы и кости изменились. Всё это из-за черепно-мозговой травмы, которую он получил», — приводит слова Аччари Motorsport.
Шесть лет назад Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. С тех пор спортсмен не появлялся на публике. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
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