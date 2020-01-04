Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Нейрохирург: Шумахер сильно отличается от того человека, которого мы знали

Нейрохирург: Шумахер сильно отличается от того человека, которого мы знали
Авто / Формула-1 0

Нейрохирург Никола Аччарри поделился мнением о состоянии здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«Воспринимаю эти слова с осторожностью, поскольку очень мало информации. Понятно, что, размышляя о состоянии чемпиона через шесть лет после инцидента, нужно понимать, что он сильно отличается от того человека, которого мы знали. Его органы, мышцы и кости изменились. Всё это из-за черепно-мозговой травмы, которую он получил», — приводит слова Аччари Motorsport.

Шесть лет назад Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. С тех пор спортсмен не появлялся на публике. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020