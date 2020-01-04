Райкконен признался, что хотел бы стать чемпионом WRC

Чемпион Формулы-1 2007 года, пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что хотел бы вернуться в WRC после завершения карьеры в Формуле-1, чтобы завоевать там чемпионский титул.
«Титул в ралли значил бы для меня больше, чем выигранный мной чемпионат Формулы-1 в 2007 году. Никто раньше не выигрывал титулы и в Формуле-1 и в WRC, что делает этот аспект ещё более интересным», — приводит слова Кими Райкконена GPBlog.
Напомним, минувший сезон стал для 40-летнего Райкконена уже семнадцатым в Формуле-1. Чемпионат он завершил на двенадцатом месте в общем зачёте, набрав 42 очка. В следующем году он снова станет самым возрастным гонщиком пелотона. Кими по-прежнему является последним пилотом, который приносил титул «Феррари».
Райкконен выступал в ралли на протяжении двух лет — в 2010 и 2011 годах, завершив оба сезона WRC на десятой позиции.
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