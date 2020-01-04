Бинотто: следующий сезон станет для Мика Шумахера ключевым

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о перспективах члена гоночной академии «Феррари» Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера. По словам функционера, следующий год может стать определяющим в карьере молодого гонщика.
«Рано судить о том, будет ли он хорошим кандидатом в „Феррари“. Цель гоночной академии „Феррари“ — искать новые таланты для „Скудерии“. Он является членом академии, и мы верим в его талант, поэтому он и остаётся с нами. В 2021 году молодым талантам будет рано садиться за руль „Феррари“. У нас будут совершенно новые машины, и нам потребуется кто-то опытный.
Что касается его выступлений в Формуле-2, минувший чемпионат был дебютным и с учётом этого он выступил неплохо. Думаю, следующий сезон станет для него ключевым. Станет понятно, как он прогрессирует. В 2020 году мы ожидаем от него гораздо большего, потому что у него уже появился опыт в Ф-2", — приводит слова Бинотто GPFans.
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