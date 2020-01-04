З. Браун: Сайнс и Норрис пилотируют, как будущие чемпионы

Глава «Макларена» Зак Браун доволен работой пилотов команды Карлоса Сайнса и Ландо Норриса. По словам функционера, в минувшем сезоне оба работали, как будущие чемпионы мира.

«В минувшем сезоне мы достигли прекрасного результата. Это был наш лучший сезон с 2012 года. Конечно, мы надеялись на это, но после сложных нескольких лет трудно было представить, что мы достигнем такого прорыва. Но вот мы на четвёртом месте.

В команде произошло много изменений. В первую очередь это касается пилотов. Ни один из них не является чемпионом мира, но они проделали отменную работу. Они пилотировали, как будущие чемпионы мира. Карлос быстр, с ним приятно работать. Ландо стал самым молодым британцем в Формуле-1, но при этом показал себя так, словно он опытный пилот», — приводит слова Брауна Nextgen-Auto.

По итогам сезона-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, а Карлос Сайнс стал первым пилотом за последние несколько лет, которому удалось попасть в шестёрку лучших, не выступая в топ-команде.