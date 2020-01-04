З. Браун: Сайнс и Норрис пилотируют, как будущие чемпионы

Глава «Макларена» Зак Браун доволен работой пилотов команды Карлоса Сайнса и Ландо Норриса. По словам функционера, в минувшем сезоне оба работали, как будущие чемпионы мира.
«В минувшем сезоне мы достигли прекрасного результата. Это был наш лучший сезон с 2012 года. Конечно, мы надеялись на это, но после сложных нескольких лет трудно было представить, что мы достигнем такого прорыва. Но вот мы на четвёртом месте.
В команде произошло много изменений. В первую очередь это касается пилотов. Ни один из них не является чемпионом мира, но они проделали отменную работу. Они пилотировали, как будущие чемпионы мира. Карлос быстр, с ним приятно работать. Ландо стал самым молодым британцем в Формуле-1, но при этом показал себя так, словно он опытный пилот», — приводит слова Брауна Nextgen-Auto.
По итогам сезона-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, а Карлос Сайнс стал первым пилотом за последние несколько лет, которому удалось попасть в шестёрку лучших, не выступая в топ-команде.
- 4 января 2020
-
20:59
-
19:53
-
19:03
-
17:55
-
16:37
-
16:33
-
15:02
-
13:57
-
12:39
-
11:56
-
10:06
-
00:32
- 3 января 2020
-
23:53
-
22:59
-
21:37
-
20:38
-
19:41
-
18:59
-
17:44
-
16:01
-
15:02
-
14:24
-
13:31
-
13:03
-
11:51
-
11:14
-
09:57
-
09:00
-
00:59
- 2 января 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:58
-
20:40
-
19:42
-
18:27