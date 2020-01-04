Квят — 17-й по уровню зарплаты в Формуле-1. Опубликованы данные по всем гонщикам

Издание Racing Elite, ссылаясь на данные BBC и Forbes, собрало приблизительные сведения о зарплатах пилотов Формулы-1 на 2020 год. Самым высокооплачиваемым гонщиком будет действующий чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который заработает € 50 млн. Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель за следующий год в составе «Скудерии» получит € 40 млн. Третьим по окладу пилотом станет представитель «Рено» Даниэль Риккардо с € 18 млн.

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен заработает € 12 млн. Шарль Леклер из «Феррари» получит € 9 млн, а напарник Хэмилтона Валттери Боттас станет богаче на € 7,5 млн.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят за следующий сезон получит € 275 тыс. Это лишь семнадцатый оклад среди всех пилотов. Его напарник может рассчитывать на € 400 тыс. Единственный пилот, который в следующем сезоне не получит зарплаты, — новобранец «Уильямса» Николас Латифи.

Зарплаты пилотов Формулы-1 в сезоне-2020

1. Льюис Хэмилтон — € 50 млн

2. Себастьян Фетттель — € 40 млн

3. Даниэль Риккардо — € 18 млн

4. Макс Ферстаппен — € 12 млн

5. Шарль Леклер — € 9 млн

6. Валттери Боттас — € 7,5 млн

7. Кими Райкконен — € 4 млн

8. Карлос Сайнс — € 3,5 млн

9. Серхио Перес — € 3 млн

10. Эстебан Окон — € 1,5 млн

11. Александер Албон — € 1,2 млн

12. Лэнс Стролл — € 1 млн

13. Ромен Грожан — € 1 млн

14. Кевин Магнуссен — € 1 млн

15. Пьер Гасли — € 400 тыс.

16. Ландо Норрис — € 400 тыс.

17. Даниил Квят — € 275 тыс.

18. Антонио Джовинацци — € 200 тыс.

19. Джордж Расселл — € 200 тыс.

20. Николас Латифи — 0