«Немного медленнее, чем в Формуле-1». Сайнс-старший показал пит-стоп на «Дакаре»
5 января в Саудовской Аравии примет старт очередной, 42-й в истории ралли-марафон «Дакар». В его преддверии прошёл традиционный шейкдаун, в ходе которого участники многодневной гонки обкатывали технику и отрабатывали различные навыки. Так ветеран автоспорта Карлос Сайнс-старший поработал над сменой колёс и даже выложил соответствующее видео в «Твиттере».
«Хороший шейкдаун. Поменяли резину. Немного медленнее, чем в Формуле-1», — с юмором отметил Сайнс.
Видео можно посмотреть на странице спортсмена в социальной сети.
57-летний Сайнс — многократный чемпион мира по ралли и двукратный победитель Ралли «Дакар» (2010, 2018). Нынешнее выступление станет для него уже двадцатым в профессиональной карьере.
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