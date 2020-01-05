«Немного медленнее, чем в Формуле-1». Сайнс-старший показал пит-стоп на «Дакаре»

5 января в Саудовской Аравии примет старт очередной, 42-й в истории ралли-марафон «Дакар». В его преддверии прошёл традиционный шейкдаун, в ходе которого участники многодневной гонки обкатывали технику и отрабатывали различные навыки. Так ветеран автоспорта Карлос Сайнс-старший поработал над сменой колёс и даже выложил соответствующее видео в «Твиттере».

«Хороший шейкдаун. Поменяли резину. Немного медленнее, чем в Формуле-1», — с юмором отметил Сайнс.

Видео можно посмотреть на странице спортсмена в социальной сети.

57-летний Сайнс — многократный чемпион мира по ралли и двукратный победитель Ралли «Дакар» (2010, 2018). Нынешнее выступление станет для него уже двадцатым в профессиональной карьере.