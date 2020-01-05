Гран-при России вошёл в число лучших в 2019 году по версии MotorSport Magazine
Издание MotorSport Magazine признало Гран-при России одним из лучших этапов 2019 года. Этап в Сочи в 2019 году стал шестнадцатым в чемпионате и проходил с 27 по 29 сентября. Победителем квалификационной сессии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Победу в гонке завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас стал вторым, а обладатель поула Леклер финишировал лишь третьим. Себастьян Феттель тогда не сумел завершить гонку из-за технических проблем.
В целом это был шестой в истории Сочи Гран-при России. Этап здесь проводится с 2014 года. Его победителями неизменно становились представители «Мерседеса». Четыре победы на счету Льюиса Хэмилтона, ещё по одной в активе Нико Росберга и Валттери Боттаса.
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