Гран-при России вошёл в число лучших в 2019 году по версии MotorSport Magazine

Издание MotorSport Magazine признало Гран-при России одним из лучших этапов 2019 года. Этап в Сочи в 2019 году стал шестнадцатым в чемпионате и проходил с 27 по 29 сентября. Победителем квалификационной сессии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Победу в гонке завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его напарник Валттери Боттас стал вторым, а обладатель поула Леклер финишировал лишь третьим. Себастьян Феттель тогда не сумел завершить гонку из-за технических проблем.

В целом это был шестой в истории Сочи Гран-при России. Этап здесь проводится с 2014 года. Его победителями неизменно становились представители «Мерседеса». Четыре победы на счету Льюиса Хэмилтона, ещё по одной в активе Нико Росберга и Валттери Боттаса.