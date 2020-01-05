Вязович — о «Дакаре»-2020: столько камней мы вообще никогда не видели

Руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович поделился мыслями о маршруте ралли-марафона «Дакар»-2020, который в этом году пролегает через пески Саудовской Аравии. По словам Вязовича, пилотов ждёт трудная и каменистая дорога.

«Рельеф очень своеобразный. Такого каменного поля, таких гребней, через которые мы переваливали – столько камней мы вообще никогда не видели. А потом очень-очень мягкий песок. По нему грузовик едет медленно, но уверенно. Пески не высокие, но очень мягкие. Это более опасно на мой взгляд, потому что если на таких уклонах «подсел», то грузовику некуда ехать вниз. Когда ты в высоких песках садишься, ты с одной стороны имеешь спуск в любом случае. Здесь – просто бугры и если «подсесть», то, наверное, будет сложно. Но если будет сложно нам, то будет сложно и всем остальным», — цитирует Вязовича пресс-служба G-Energy.