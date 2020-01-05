«Макларен» планирует расходы на уровне потолка бюджета

Руководство «Макларена» убеждено, что для конкуренции с топ-командами необходимо использовать потолок позволенного бюджета. Напомним, уже с 2021 года он будет снижен до $ 175 млн. Такие ограничения призваны в первую очередь избавить чемпионат от большой разницы между лидирующими командами и всеми остальными.
«Наша очевидная цель — расходы на уровне потолка бюджета. Это единственный шанс сражаться с топ-командами. Чтобы конкурировать с ними, нужно оперировать теми же средствами. Что касается 2020 года, я не переживаю о том, что этот год может стать самым дорогим. Нужно быть реалистами. Даже если кто-то выделит дополнительные $ 100 млн, для начала нужно с этим справиться и всё структурировать, чтобы распределить такие средства в сжатые сроки», — приводит слова Зайдля Motorsport.
В преддверии сезона-2020 существуют опасения, что топ-команды повысят расходы, чтобы лучше подготовиться к введению ограничений на бюджет и смене регламента.
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