Тодт: люди не понимают, насколько тяжело достигнуть успехов «Мерседеса»

Президент ФИА Жан Тодт восхитился успехами команды «Мерседес», которая на протяжении шести последних лет побеждает в личном зачёте и Кубке конструкторов Формулы-1. По словам функционера, люди не осознают, насколько велики достижения коллектива.
«Это невероятно. Думаю, люди не понимают, насколько тяжело достигнуть успехов „Мерседеса“. Завоёвывать победы на протяжении шести лет — образцово. Особенно когда у тебя есть такие конкуренты, как „Феррари“ и „Ред Булл“. Я преисполнен уважения к „Мерседесу“, и их успех кое-что мне напоминает. Должен признать, что они даже превзошли достижения „Феррари“. Ведь нам не удавалось побеждать шесть лет кряду в обоих зачётах.
Чувствую, что чемпионство далось им нелегко, гораздо труднее, чем могло показаться. Но у них есть отличные пилоты, классная машина и сильная команда. Если одной из этих составляющих нет, то результата не будет", — приводит слова Тодта GPblog.
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