Вольф сомневается в доминировании «Мерседеса» в следующем сезоне

Глава «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что в следующем сезоне борьба за титул будет острее, чем в 2019-м. По словам функционера, в 2020 году его команда уже не одержит столько побед, сколько в минувшем.

«Сомневаюсь, что мы увидим 10 или 12 побед. Но, конечно, постараемся оптимизировать нашу работу, избавиться от слабостей и продолжать выступать на высоком уровне», — приводит слова Вольфа GPblog.

В минувшем сезоне «Мерседес» завоевал титул в шестой раз кряду. Команда завоевала 15 побед из 21 возможной. При этом девять раз «Мерседесу» удался победный дубль. По итогам сезона преимущество немецкой конюшни над ближайшими преследователями из «Феррари» составило 235 баллов, а над «Ред Булл» — 322 очка.