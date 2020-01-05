Хэмилтон — об уходе из спорта: это будет самый грустный день в моей карьере

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон порассуждал о завершении карьеры. По его словам, пока он об этом не задумывается, но вместе с тем уже сейчас понимает, что день прощания со спортом станет самым грустным в его жизни.

«Я не боюсь ухода из спорта, хотя знаю, что это будет самый грустный день в моей карьере. Думаю, такие чувства появляются у каждого спортсмена. Действительно грустно прекращать делать то, что любишь и чем занимался большую часть жизни. Именно потому у меня столько других интересов, чтобы я мог заполнить пустоту. Я ищу что-то, в чём могу продолжать быть успешным.

На сегодняшний день в Формуле-1 всё складывается хорошо, но никто не может сказать, сколько ещё это будет длиться. Как бы то ни было, моя жизнь не закончится вместе с завершением карьеры. Пока я чувствую себя хорошо и буду максимально оттягивать уход из спорта", — приводит слова британца Auto Motor und Sport.