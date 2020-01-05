Вайдотас выиграл первый этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Алонсо — 11-й

Сегодня, 5 января, в Саудовской Аравии стартовал 42-й в истории ралли-марафон «Дакар». В зачёте внедорожников лидерство захватил Жала Вайдотас. Второе место у Стефана Петеранселя, а тройку лучших замыкает Карлос Сайнс-старший.

Владимир Васильев занимает девятое место, двукратный чемпион мира Формулы-1, дебютант «Дакара» Фернандо Алонсо идёт одиннадцатым.

«Дакар»-2019. Автомобили. Положение после 1 СУ

1. Зала Вайдотас (MINI) — 3:19.4

2. Стефан Петерансель (MINI) — +2.14

3. Карлос Сайнс (MINI) — +2.50

4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +5.33

5. Бернард тен Бринке (Century Racing) — +6.30

6. Матье Серрадори (MINI) — +6.55

7. Орландо Терранова (Toyota) — +7.15

8. Язид Аль-Раджи (MINI) — +11.46

9. Владимир Васильев (MINI) — +13.25

10. Эрик ван Лун (Toyota) — +13.58

11. Фернандо Алонсо (Toyota) — +15.27.