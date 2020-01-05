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Вайдотас выиграл первый этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Алонсо — 11-й

Вайдотас выиграл первый этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Алонсо — 11-й
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Сегодня, 5 января, в Саудовской Аравии стартовал 42-й в истории ралли-марафон «Дакар». В зачёте внедорожников лидерство захватил Жала Вайдотас. Второе место у Стефана Петеранселя, а тройку лучших замыкает Карлос Сайнс-старший.

Владимир Васильев занимает девятое место, двукратный чемпион мира Формулы-1, дебютант «Дакара» Фернандо Алонсо идёт одиннадцатым.

«Дакар»-2019. Автомобили. Положение после 1 СУ

1. Зала Вайдотас (MINI) — 3:19.4
2. Стефан Петерансель (MINI) — +2.14
3. Карлос Сайнс (MINI) — +2.50
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +5.33
5. Бернард тен Бринке (Century Racing) — +6.30
6. Матье Серрадори (MINI) — +6.55
7. Орландо Терранова (Toyota) — +7.15
8. Язид Аль-Раджи (MINI) — +11.46
9. Владимир Васильев (MINI) — +13.25
10. Эрик ван Лун (Toyota) — +13.58
11. Фернандо Алонсо (Toyota) — +15.27.

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