На машине Николаева отказали вентиляторы охлаждения радиатора
Сегодня, 5 января, в Саудовской Аравии стартовал 42-й в истории ралли-марафон «Дакар». В зачёте грузовиков фаворитом является команда «КАМАЗ-мастер». Однако уже на первом спецучастке один из экипажей российского коллектива столкнулся с техническими сложностями.
«У экипажа Эдуарда Николаева отказали вентиляторы охлаждения радиатора наддувочного воздуха. Экипаж сообщил об этом с точки нейтрализации. Едут медленнее, чтобы не перегреть двигатель», — сказано в сообщении пресс-службы команды на странице «КАМАЗ-мастер» в «Инстаграме».
Напомним, ранее первый спецучасток «Дакара»-2020 преодолели внедорожники. Двукратный чемпион мира Формулы-1 и дебютант «Дакара» Фернандо Алонсо занимает пятнадцатое место.
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