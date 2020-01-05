На машине Николаева отказали вентиляторы охлаждения радиатора

Сегодня, 5 января, в Саудовской Аравии стартовал 42-й в истории ралли-марафон «Дакар». В зачёте грузовиков фаворитом является команда «КАМАЗ-мастер». Однако уже на первом спецучастке один из экипажей российского коллектива столкнулся с техническими сложностями.

«У экипажа Эдуарда Николаева отказали вентиляторы охлаждения радиатора наддувочного воздуха. Экипаж сообщил об этом с точки нейтрализации. Едут медленнее, чтобы не перегреть двигатель», — сказано в сообщении пресс-службы команды на странице «КАМАЗ-мастер» в «Инстаграме».

Напомним, ранее первый спецучасток «Дакара»-2020 преодолели внедорожники. Двукратный чемпион мира Формулы-1 и дебютант «Дакара» Фернандо Алонсо занимает пятнадцатое место.