Карякин — пятый в зачёте мотовездеходов после первого дня «Дакара», Шмотьев — седьмой
Сегодня, 5 января, в Саудовской Аравии стартовал знаменитый ралли-марафон «Дакар». По итогам первого дня лидерство в зачёте мотовездеходов захватил Арон Домжала. Второе место у Кейси Керри. Тройку лучших замыкает Хосе Антонио Инохо Лопес.
Сергей Карякин уступает лидеру почти девять минут и занимает пятое место. Алексей Шмотьев проиграл Домжале более 18 минут и расположился на седьмом месте в зачёте.
«Дакар-2020». Мотовездеходы. Первый СУ
1. Арон Домжала (Domzala) — 4:00.58
2. Кейси Керри (Monster Energy Can-Am) — +1.51
3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +5.49
4. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +6.47
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +8.52...
7. Алексей Шмотьев (Snag Racing) — +18.24.
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