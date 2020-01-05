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Петерансель: немного заблудились. Трудно понять указания штурмана на английском

Петерансель: немного заблудились. Трудно понять указания штурмана на английском
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Французский гонщик Стефен Петерансель после финиша первого спецучастка «Дакара»-2020 посетовал на языковой барьер со штурманом. По словам Петеранселя, он не привык общаться во время гонки на английском языке.

«Мы немного заблудились и потеряли три-пять минут в поисках скрытой путевой точки. Трудно понять указания на английском языке. Должно быть, нужно чуть расслабиться. Мне никогда ещё не приходилось общаться со штурманом на английском языке, так что мне нужно к этому привыкнуть», — приводит слова Петеранселя официальный сайт ралли-марафона.

Штурманом Стефена Петеранселя на нынешнем «Дакаре» является португалец Пауло Фиуза. Предполагалось, что штурманом Стефена выступит его жена Андреа, но она отказалась от участия в ралли-рейде из-за проблем со здоровьем.

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