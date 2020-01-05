Петерансель: немного заблудились. Трудно понять указания штурмана на английском

Французский гонщик Стефен Петерансель после финиша первого спецучастка «Дакара»-2020 посетовал на языковой барьер со штурманом. По словам Петеранселя, он не привык общаться во время гонки на английском языке.
«Мы немного заблудились и потеряли три-пять минут в поисках скрытой путевой точки. Трудно понять указания на английском языке. Должно быть, нужно чуть расслабиться. Мне никогда ещё не приходилось общаться со штурманом на английском языке, так что мне нужно к этому привыкнуть», — приводит слова Петеранселя официальный сайт ралли-марафона.
Штурманом Стефена Петеранселя на нынешнем «Дакаре» является португалец Пауло Фиуза. Предполагалось, что штурманом Стефена выступит его жена Андреа, но она отказалась от участия в ралли-рейде из-за проблем со здоровьем.
- 5 января 2020
-
18:55
-
17:26
-
16:59
-
15:46
-
14:35
-
13:57
-
12:58
-
11:48
-
10:59
-
10:46
-
09:59
-
01:07
-
01:02
-
00:19
- 4 января 2020
-
22:35
-
21:58
-
20:59
-
19:53
-
19:03
-
17:55
-
16:37
-
16:33
-
15:02
-
13:57
-
12:39
-
11:56
-
10:06
-
00:32
- 3 января 2020
-
23:53
-
22:59
-
21:37
-
20:38
-
19:41
-
18:59
-
17:44