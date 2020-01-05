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Николаев — о технических проблемах на 1-м СУ «Дакара»: думали, лишь бы доехать до финиша

Николаев — о технических проблемах на 1-м СУ «Дакара»: думали, лишь бы доехать до финиша
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020, на котором у него возникли проблемы — отказали вентиляторы охлаждения радиатора наддувочного воздуха.

«Сразу пошло не по плану. Буквально с первых метров начала подниматься температура охлаждения наддувочного воздуха. В дюнах температура поднималась выше 100 градусов, и мы очень сильно переживали, думали, лишь бы доехать до финиша. Проехав первый участок, посмотрели, но не смогли разобраться, в чём причина.

Времени было мало, поэтому в зоне нейтрализации решили стартовать: если что, ремонтироваться будем на спецучастке. Но я нашёл свой темп, проанализировал, что если ехать так, то всё равно будет быстрее, чем делать остановку и вести ремонт. Слава богу, что добрались до финиша. На бивуаке будем разбираться. Могу сказать, что сегодня немного не повезло», — приводит слова Эдуарда Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

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