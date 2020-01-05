Каргинов: за 35 километров до финиша не выдержало колесо

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020, на котором он показал седьмой результат.



«Очень каменистый спецучасток со множеством камней. Пытались находить свою траекторию, но где-то зацепили колесо. Долгое время ехали на подкачке, из-за этого пришлось немного сбросить темп. Мы понимали, что лучше сохранить колесо, чем его менять. Но за 35 километров до финиша оно не выдержало. На замену ушло немного времени. У нашего экипажа проблем с навигацией сегодня не было, зато видели, как целая вереница грузовиков конкурентов поехала нам на встречу. Поняли, что они ищут скрытую точку, которую мы успешно взяли и поехали дальше.



Было очень много обгонов – кто-то быстро пропускал, кто-то не очень. Дополнительным препятствием была пыль, старались ехать быстро, но аккуратно. Учитывая, что завтра будет смешанный старт, проблем с пылью и количеством обгонов будет меньше», — приводит слова Андрея Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».