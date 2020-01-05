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Шибалов: думаю, все участники «Дакара» сегодня попотели

Шибалов: думаю, все участники «Дакара» сегодня попотели
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020, на котором он показал первый результат. По словам Шибалова, первый спецучасток ралли-марафона оказался сложным и доставил проблем участникам гонки.

«Этап прошел не без приключений, немного проехали не так как хотели. Были нюансы, которые нас сдерживали. Если бы не это, время было бы лучше. Для первого дня организаторы сделали такой спецучасток, какие обычно бывают в середине гонки.

Думаю, все участники сегодня попотели. Да, были тесты перед стартом «Дакара», но все равно на трассе все по-другому, так что тут не предугадаешь», — приводит слова Антона Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

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