Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сотников: столько камней на «Дакаре» я уже не помню давно

Сотников: столько камней на «Дакаре» я уже не помню давно
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020, на котором он показал четвёртый результат. По его словам, он остался поражён большим количеством камней на трассе.

«Разминкой сегодняшний день не был. Первый спецучасток был настоящим испытанием, местами похожий на Марокко. Столько камней я уже не помню давно. На некоторых участках был настоящий триал. Нужно было беречь колеса, но, к сожалению, одно мы прокололи. Сегодня самое главное было доехать до финиша», — приводит слова Дмитрия Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

Завтра, 6 января, участников ралли ждет смешанный старт второго этапа по маршруту Аль-Ваджх – Неом, включающий в себя 26 км лиазона и 367 км скоростного спецучастка.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020