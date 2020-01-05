Сотников: столько камней на «Дакаре» я уже не помню давно

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020, на котором он показал четвёртый результат. По его словам, он остался поражён большим количеством камней на трассе.



«Разминкой сегодняшний день не был. Первый спецучасток был настоящим испытанием, местами похожий на Марокко. Столько камней я уже не помню давно. На некоторых участках был настоящий триал. Нужно было беречь колеса, но, к сожалению, одно мы прокололи. Сегодня самое главное было доехать до финиша», — приводит слова Дмитрия Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».



Завтра, 6 января, участников ралли ждет смешанный старт второго этапа по маршруту Аль-Ваджх – Неом, включающий в себя 26 км лиазона и 367 км скоростного спецучастка.