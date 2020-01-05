Штурман Карякина признался, что проблемы до старта этапа вывели экипаж из себя

Антон Власюк, штурман российского гонщика команды Snag Racing Сергея Карякина, прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020 в зачёте мотовездеходов. Карякин закончил день на пятой позиции.
«Сегодня столкнулись больше не с навигационными проблемами, а с концентрацией. Лиазон до начала спецучастка был сложный. У нас возникли проблемы, и это вывело из себя, и пришлось концентрироваться уже на трассе. Также, когда была зона нейтрализации, нам не удалось отдохнуть и подготовиться ко второму спецучастку, так как обнаружили ещё один сломанный привод. Но мы смогли его оперативно поменять. Всё это сильно сбивает с концентрации, и ехать становится сложнее.
Навигация мне не показалась сложной, но были некоторые ловушки, которые мы решили правильно, повернув правильно. Эти моменты придали нам уверенности, и мы по итогу проехали очень хорошо. Надеюсь, что завтра поломок не будет и мы сможем показать максимальный результат», — цитирует Власюка пресс-служба его команды.
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