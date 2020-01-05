Вязович: немного набедокурили вначале

Гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020, на котором он остался вторым.



«Сегодня мы немного набедокурили вначале — где-то на 30-м километре уже начали догонять категорию Т3. Обгоняя одного из таких участников, мы промазали и пропустили заезд в каньон. Долго пришлось ждать, пока осядет своя же пыль, чтобы понять, где и что мы пропустили. Потеряли на этом месте около семи-восьми минут… Выехали на вторую половину – решили сохранять хладнокровие. Догнали опередивших нас соперников, ехали по одному треку, но у нас не взялась точка. Развернулись, начали её искать. Сделали пару кругов, раздался сигнал… В конце решили добавить по-настоящему, потому что понимали: нужно отыгрываться, до финиша атаковали. Дорога была быстрая, на мягком песке – для машины не опасно. По трекеру можно посмотреть, что на второй части у МАЗа была самая высокая скорость», — приводит слова Вязовича пресс-служба команды.