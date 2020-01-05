Васильев пробил на первом спецучастке «Дакара» четыре колеса

Гонщик команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020.
«На предстартовых тестах мы не до конца поняли машину. Скорее всего, не было таких дорожек – очень острая машина была, нервная. Сейчас будем смотреть настройки подвески. Может быть, это из-за того, что сняли задний стабилизатор. Сначала проверим развал-схождение, а потом остальное. Ну и, конечно, четыре пробитых колеса – это, конечно, предел… Я в конце уже думал: «Запасных колёс больше нет, поеду тихонько». Едем-едем и всё равно за десять километров до финиша пробиваем ещё одно колесо! А самое главное, три раза пробили одно и то же колесо. Почему так получилось? Камни припорошены песком. Едешь в песке, а камней не видно», — приводит слова Васильева пресс-служба команды.
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