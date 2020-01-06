Экипаж Доросинского перевернулся на первом этапе «Дакара», но почти не потерял времени

Штурман Александра Доросинского Олег Уперенко рассказал, как для их экипажа сложился первый этап «Дакара»-2020. Российский экипаж занял 22-е место, проиграв 39 минут.



«Сегодня был достаточно длинный день — с ранним стартом и большим лиазоном. Мы стартовали с 55-й позиции, перед нами двигалась вся „железная дивизия“, так что делали огромное количество обгонов, в том числе в пыли и камнях. Но в общем и целом первую часть проехали достаточно бодро, до нейтрализации обогнали машин 12. А во второй части нас, можно сказать, догнала карма: у нас с Александром Леонидовичем есть традиция частенько делать „уши“ на первых допах. Сегодня тоже исполнили лёгкий „чердак“, почти ходом. Если бы не спущенное в процессе колесо, даже не потеряли бы времени. А так — поменяли и помчались дальше.



Навигация местами была очень непростая: даже известные, опытные парни немного блуждали. Было где подумать. Легенда была нарисована в целом корректно, но местами кое-что не сходилось. Но всё нормально», — заявил Уперенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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