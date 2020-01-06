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Алонсо: могу быть быстрее, но не время вынимать козыри из рукава

Алонсо: могу быть быстрее, но не время вынимать козыри из рукава
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Испанский гонщик Фернандо Алонсо прокомментировал итоги первого дня «Дакара».

«Без проблем не обошлось. Но так было со всеми участниками и будет продолжаться. Машина работала хорошо, мне было комфортно за рулём. Нужно осторожно проехать первые этапы, мне необходимо вкатиться в гонку, лучше понять особенности автомобиля и познакомиться с окружением.

Результат соответствует ожиданиям. Я могу быть быстрее, но не время вынимать козыри из рукава. Я надеюсь, что на второй неделе этапы будут спокойнее. Если с машиной всё будет хорошо, то нам по силам прибавить. Я полностью верю своему штурману. Даже если мы начинаем теряться на местности, то он просто говорит, что это нормально и такое будет ещё не раз», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport-Total.

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